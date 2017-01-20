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Россельхозбанк возобновил действие программы кредитования - «Военная ипотека»

20.01.17

Россельхозбанк возобновил действие специальной программы кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС) - «Военная ипотека» . Условиями программы предусмотрена возможность приобретения квартиры или земельного участка с домом на вторичном рынке жилья.

Условия по продукту «Военная ипотека» следующие:
•     Процентная ставка - от 12% годовых (*При условии страхования жизни и здоровья заёмщика).
•     Размер первоначального взноса – от 10%
•     Сумма кредита – от 300 тыс. рублей до 1,95 млн. рублей,
•     Максимальный срок кредитования – до 24 лет.
•     Комиссии за выдачу, сопровождение и досрочное погашение займа не взимаются.

Воспользоваться программой накопительной ипотеке могут граждане Российской Федерации в возрасте не моложе 22 лет, проходящие военную службу по контракту и включённые в реестр участников НИС. Право на заключение договора целевого жилищного займа и оформление ипотечного кредита военнослужащие получают спустя три года с момента вступления в НИС. При этом обязательства по погашению кредита на время прохождения заёмщиком военной службы выполняет государство.

С подробной информацией по программе «Военная ипотека» Россельхозбанка можно ознакомиться на официальном сайте Банка.


Источник: Россельхозбанк, 19 января 2017





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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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