Россельхозбанк запустил кредит на проведение сезонных работ по двум документам

Россельхозбанк запустил кредит на проведение сезонных работ по двум документамРоссельхозбанк кредиты
Россельхозбанк запустил новый кредит «Сезонный Лёгкий» на проведение сезонных работ, ориентированный на действующих клиентов Банка – предприятия малого и микробизнеса.
Теперь у клиентов Банка появилась возможность получения целевых займов в сумме до 50 млн рублей в ускоренном порядке. Новый кредит можно получить:
- по двум документам (кредитной заявке и справке из налогового органа) при сумме кредита в размере до 5 млн рублей.
- по трём документам (кредитной заявке, справке из налогового органа и информация об основных средствах предприятия и планируемых объёмах деятельности) - при сумме кредита свыше 5 млн рублей.
Одним из важных преимуществ нового кредитного продукта станет смягчение требований по залогу – возможен необеспеченный или частично обеспеченный кредит в зависимости от финансового состояния клиента. В качестве обеспечения может быть использован действующий залог по кредиту в Банке, а также поручительство или гарантия в рамках национальной гарантийной системы.
Для снижения стоимости кредитования по продукту «Сезонный легкий» представители агробизнеса, включая потребительские и производственные кооперативы, могут воспользоваться условиями льготных программ с государственной поддержкой, в том числе по ставке до 5% годовых.
Россельхозбанк занимает лидирующие позиции на отечественном рынке кредитования сезонных работ. С начала 2018 года Банком выдано на эти цели свыше 70 млрд рублей кредитных средств.
Источник: Россельхозбанк , 26 марта 2018
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