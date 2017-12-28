Россельхозбанк запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay

Россельхозбанк запустил сервис бесконтактных платежей Garmin PayРоссельхозбанк Сервис Garmin Pay бесконтактные платежи
Россельхозбанк, в числе первых российских банков, запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay для держателей карт Visa.
Сервис Garmin Pay является аналогичным сервисам Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay и позволяет использовать смарт-часы Garmin для оплаты повседневных покупок.
Россельхозбанк не взимает никаких комиссий с клиента за пользование сервисом Garmin Pay. Удобство, безопасность и конфиденциальность лежат в основе данного платёжного инструмента.
Настроить Garmin Pay очень просто - клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Visa Россельхозбанка через приложение Garmin Connect.
Проведение платежей в настоящее время осуществляется с помощью модели часов Garmin V?voactive® 3. Информация об устройствах, поддерживающих сервис Garmin Pay, постоянно обновляется и размещается на сайте Garmin
Оплата мобильными платежными сервисами, в том числе смарт-часами становится все более популярной. Внедрение сервиса Garmin Pay позволит клиентам РСХБ в числе первых оценить все преимущества современной технологии бесконтактных платежей.
Источник: Россельхозбанк, 27.12.17г.
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