Россельхозбанк запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay

28.12.17

Россельхозбанк

Сервис Garmin Pay

бесконтактные платежи

Россельхозбанк, в числе первых российских банков, запустил сервис бесконтактных платежей Garmin Pay для держателей карт Visa.



Сервис Garmin Pay является аналогичным сервисам Android Pay, Apple Pay, Samsung Pay и позволяет использовать смарт-часы Garmin для оплаты повседневных покупок.



Россельхозбанк не взимает никаких комиссий с клиента за пользование сервисом Garmin Pay. Удобство, безопасность и конфиденциальность лежат в основе данного платёжного инструмента.



Настроить Garmin Pay очень просто - клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту Visa Россельхозбанка через приложение Garmin Connect.



Проведение платежей в настоящее время осуществляется с помощью модели часов Garmin V?voactive® 3. Информация об устройствах, поддерживающих сервис Garmin Pay, постоянно обновляется и размещается на сайте Garmin



Оплата мобильными платежными сервисами, в том числе смарт-часами становится все более популярной. Внедрение сервиса Garmin Pay позволит клиентам РСХБ в числе первых оценить все преимущества современной технологии бесконтактных платежей.



Источник: Россельхозбанк, 27.12.17г.



