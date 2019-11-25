С новым…кликом! Снижайте ставку в режиме «онлайн»!Кредит Урал Банк (КУБ) акция потребительские кредиты
Говорят, под Новый год сбываются все желания. Для тех, кто мечтает о сниженной ставке, Кредит Урал Банк запускает специальную акцию.
С 25 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г. мы снижаем процентную ставку до 1,5% при оформлении потребительского кредита* на сайте Банка или в системе интернет-банкинга «КУБ-Direct»!
Успейте оформить кредит по сниженной ставке — от 12%!
Подробная информация об условиях акции — во всех отделениях Кредит Урал Банка, в разделе «Акции» на сайте Банка и по телефону круглосуточного Контакт-центра: +7 (3519) 248 933.
* - ставка снижается на 0.5% при оформлении онлайн-заявки и/или онлайн-подписании договора;
- при сумме кредита от 800 тыс.рублей ставка снижается ещё на 1%;
- предложение распространяется на программы кредитования «КУБ-Комфорт», «КУБ-Пенсионный», «КУБ-Помощь» и «КУБ-Выгода».
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