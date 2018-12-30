Сбербанк повышает процентные ставки и меняет условия по новогодним промовкладам «Без паспорта» и «Большие планы»

30.12.18

Сбербанк России

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Новогодние промовклады «Без паспорта» и «Большие планы» можно открыть по ставкам от 7 до 7,4% годовых.



С 30 декабря 2018 года Сбербанк России повышает процентные ставки и меняет условия по новогодним промовкладам «Без паспорта» и «Большие планы» со сроком 5 месяцев до 7,4% годовых. Вклады с повышенной ставкой можно открыть до 31 января 2019 года включительно.

Ранее процентная ставка по вкладам «Без паспорта» и «Большие планы» срокам на 5 месяцев составляла 6,5%. Процентная ставка по вкладу «Без паспорта» и «Большие планы» на 12 месяцев сохраняется на уровне 7%.



Вклад «Большие планы» с 30.12.2018 доступен во всех отделения для всех клиентов. Ранее вклад «Большие планы» был доступен в ВСП только для клиентов с пакетом услуг Sberbank Private Banking.



Вклад «Без паспорта» с 1 декабря доступен в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»), поэтому может быть оформлен без предъявления паспорта.



Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 5 и 12 месяцев.





Источник: Сбербанк России, 29.12.2018г.



