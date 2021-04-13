Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам КБ «ГЕОБАНК» (ООО)Сбербанк вклады платежи
Сбербанк объявлен победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КБ «ГЕОБАНК» (ООО).
С 12 апреля 2021 года Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.
Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам КБ «ГЕОБАНК» (ООО) в городах: г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Тула, г.Брянск, г.Нижний Новгород, г.Уфа Республика Башкортостан, г.Сочи Краснодарского края, г.Балабаново и г.Обнинск Калужской области, г.Узловая, г.Алексин, г.Ясногорск, г.Новомосковск и р.п.Заокский Тульской области, в городах и населенных пунктах Московской области: г.Наро-Фоминск, г.Орехово-Зуево, г.Реутов, г.Чехов, г.Апрелевка, г.Балашиха, г.Бронницы, г.Видное, г.Волоколамск, г.Голицыно, г.Дедовск, г.Дмитров, г.Долгопрудный, г.Домодедово, г.Жуковский, г.Звенигород, г.Истра, г.Климовск, г.Клин, г.Красногорск, г.Кубинка, г.Куровское, г.Ликино-Дулево, г.Лобня, г.Лосино-Петровский, г.Люберцы, г.Мытищи, г.Ногинск, г.Одинцово, г.Подольск, г.Пушкино, г.Раменское, г.Руза, г.Серпухов, г.Солнечногорск, г.Старая Купавна, г.Химки, г.Черноголовка, г.Чехов, г.Щёлково, г.Электроугли, г.п.Быково, д.п.Удельная, п.Тучково, пгт.Монино, р.п.Малаховка, р.п.Нахабино.
Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте Сбербанка в разделе «Вклады» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Банки, в отношении которых произошел страховой случай».
Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».
Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Таким образом, если вкладчик, имел несколько вкладов (счетов) в КБ «ГЕОБАНК» (ООО), возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Для клиентов банка, оформивших договор банковского обслуживания в Сбербанке, имеется возможность получения суммы страхового возмещения по вкладам КБ «ГЕОБАНК» (ООО) в интернет-банке Сбербанк Онлайн (в WEB версии и мобильном приложении на платформе Android, IOS).
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