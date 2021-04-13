Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам КБ «ГЕОБАНК» (ООО)



Сбербанк объявлен победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КБ «ГЕОБАНК» (ООО).

С 12 апреля 2021 года Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.

Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам КБ «ГЕОБАНК» (ООО) в городах: г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Тула, г.Брянск, г.Нижний Новгород, г.Уфа Республика Башкортостан, г.Сочи Краснодарского края, г.Балабаново и г.Обнинск Калужской области, г.Узловая, г.Алексин, г.Ясногорск, г.Новомосковск и р.п.Заокский Тульской области, в городах и населенных пунктах Московской области: г.Наро-Фоминск, г.Орехово-Зуево, г.Реутов, г.Чехов, г.Апрелевка, г.Балашиха, г.Бронницы, г.Видное, г.Волоколамск, г.Голицыно, г.Дедовск, г.Дмитров, г.Долгопрудный, г.Домодедово, г.Жуковский, г.Звенигород, г.Истра, г.Климовск, г.Клин, г.Красногорск, г.Кубинка, г.Куровское, г.Ликино-Дулево, г.Лобня, г.Лосино-Петровский, г.Люберцы, г.Мытищи, г.Ногинск, г.Одинцово, г.Подольск, г.Пушкино, г.Раменское, г.Руза, г.Серпухов, г.Солнечногорск, г.Старая Купавна, г.Химки, г.Черноголовка, г.Чехов, г.Щёлково, г.Электроугли, г.п.Быково, д.п.Удельная, п.Тучково, пгт.Монино, р.п.Малаховка, р.п.Нахабино.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте Сбербанка в разделе «Вклады» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Банки, в отношении которых произошел страховой случай».

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, имел несколько вкладов (счетов) в КБ «ГЕОБАНК» (ООО), возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Для клиентов банка, оформивших договор банковского обслуживания в Сбербанке, имеется возможность получения суммы страхового возмещения по вкладам КБ «ГЕОБАНК» (ООО) в интернет-банке Сбербанк Онлайн (в WEB версии и мобильном приложении на платформе Android, IOS).



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