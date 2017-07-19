Сбербанк запустил новый вклад «Время сохранять»



Сбербанк запустил новый вклад «Время сохранять», максимальная процентная ставка по которому составит 7% годовых. Вклад «Время сохранять» можно оформить в период с 18 июля по 18 августа 2017 года включительно.

Вклад «Время сохранять» можно оформить:
  • во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц,
  • в интернет-банке,
  • в мобильном приложении Сбербанк Онлайн,
  • в устройствах самообслуживания.

При этом, только оформление вклада с промокодом в веб-версии Сбербанк Онлайн обеспечивает процентную ставку в 7% годовых. А для вкладов, открытых другими способами, ставка составит 6,5%.

Промокод выдаётся клиенту, принявшему участие в тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы его применить, нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и счета» и нажать ссылку «У меня есть промокод».

Основные условия по вкладу:
  • Вклад открывается только в рублях.
  • Минимальная сумма для открытия вклада — 100 тыс. рублей.
  • Срок размещения — 4 месяца.
  • Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены.
  • Выплата процентов происходит в конце срока.

С более подробной информацией о вкладе «Время сохранять» можно ознакомиться на сайте Сбербанка.


Источник: Сбербанк России, 18.07.2017г.



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