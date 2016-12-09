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Сбербанк запустил предновогодний вклад «Добрый год» с повышенными процентами

09.12.16

Сбербанк запустил предновогодний вклад «Добрый год». Максимальная процентная ставка по вкладу - 8% годовых. А учитывая, что максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн линеек Сбербанка на данный момент составляет 6,85% годовых, данное предложение можно считать прогрессивным! Предложение по оформлению предновогоднего вклада Сбербанка действительно с 8 по 31 декабря 2016 года включительно.

Вклад «Добрый год» можно оформить:
  • в интернет-банке
  • в мобильном приложении Сбербанк Онлайн,
  • в устройствах самообслуживания.

Основные условия предновогоднего вклада «Добрый год»:
  • Минимальная сумма вклада - 100 000 рублей,
  • срок вложения - 3 месяца,
  • валюта вклада - Рубли РФ
  • дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены,
  • выплата процентов производится в конце срока.

Величина процентной ставки зависит от суммы вложения и имеет следующую градацию:

Сумма вклада, рубПроцентная ставка (%)
от 100 000 до 500 0007,40%        
от 500 000 до 1 000 0007,70%
от 1 000 0008,00%

Автоматические пролонгации по вкладу «Добрый год» осуществляются на действующих условиях, но под процентную ставку "До востребования".

Источник: Сбербанк, 08.12.2016 г.




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 Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





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