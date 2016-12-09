Сбербанк запустил предновогодний вклад «Добрый год» с повышенными процентами

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Сбербанк запустил предновогодний вклад «Добрый год» с повышенными процентами09.12.16 Сбербанк России вклады процентная ставка
Сбербанк запустил предновогодний вклад «Добрый год». Максимальная процентная ставка по вкладу - 8% годовых. А учитывая, что максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн линеек Сбербанка на данный момент составляет 6,85% годовых, данное предложение можно считать прогрессивным! Предложение по оформлению предновогоднего вклада Сбербанка действительно с 8 по 31 декабря 2016 года включительно.
Вклад «Добрый год» можно оформить:
Основные условия предновогоднего вклада «Добрый год»:
Величина процентной ставки зависит от суммы вложения и имеет следующую градацию:
Автоматические пролонгации по вкладу «Добрый год» осуществляются на действующих условиях, но под процентную ставку "До востребования".
Источник: Сбербанк, 08.12.2016 г.
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Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист
Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.
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