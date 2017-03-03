Сберегательный сертификат Московского Индустриального банка теперь можно оформить и в региональных офисах

Сберегательный сертификат Московского Индустриального банка теперь можно оформить и в региональных офисахМосковский Индустриальный банк сберегательные сертификаты
С 1 марта 2017г. Московский Индустриальный банк расширяет список офисов где возможно оформить Сберегательный сертификат.
Сберегательный сертификат на предъявителя - это ценная бумага, удостоверяющая право владельца на получение в конце установленного срока переданной суммы и начисленных процентов.
Сберегательный сертификат надёжно защищает накопления и даёт возможность получить более высокий доход, чем по обычному банковскому вкладу. На сегодняшний день доходность по сертификату составляет до 11,5% «годовых»!
Важной особенностью сберегательного сертификата на предъявителя является то, что для смены владельца сертификата не требуется никаких юридических действий - достаточно просто передать сертификат «из рук в руки» и владелиц вклада изменился.
Оформить Сберегательный сертификат можно от суммы 10 000 рублей и более в московских и региональных офисах банка.
Основные параметры вкладов, удостоверенных Сберегательными сертификатами на предъявителя Московского Индустриального Банка таковы:
- Срок размещения вклада - 31-90; 91-180; 181-365; 366-457 дней.
- Минимальная сумма - 10 000 рублей РФ.
- Вклад - не пополняемый.
- Без частичного изъятия средств.
- Выплата процентов по сертификату осуществляется одновременно с погашением сертификата при его предъявлении в Банк.
- Процентные ставки по вкладу – от 7,75% до 11,50% (величина ставки зависит от суммы вклада и срока)
С более подробной информацией о сберегательных сертификатах на предъявителя Банка можно ознакомиться на сайте.
Источник : Московский Индустриальный Банк, 01.03.2017г.
Комментарий Банкиршы:
Напоминаю, что в отличии от банковских депозитов, средства внесённые во вклады, удостоверенные Сберегательными сертификатами, не участвуют в обязательном страховании вкладов.
Материалы по теме