Cдай свой счет в TRADE-IN!Банк "Нейва" Кэшбэк акция расчетный счет
Что можно сдать в TRADE-IN?
Трейд ин счета
Трейд ин счета
Старый авто и получить новенький… Скучно!
Квартиру в районе «Ж» и получить в районе «ОХ»… Жизненно!
Сдать интеллект «блондинки» и получить умище Мэрилин вос Савант… Только с доплатой!
А еще???
А еще — расчетный счет… причем старенький можно оставить себе…
Откройте новый расчетный счет в Банке «НЕЙВА», переведите на него обороты со своего старого счета в другом банке и получите 10% кэшбэка в рублях!
Успейте воспользоваться специальным предложением!
Срок проведения Акции: с 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г.(включительно).
Оцените преимущества. Тарифный пакет в комплектации «БАЗОВЫЙ» — отличный вариант для старта, в него уже включено:
- Открытие и ведение счета;
- 20 внешних платежей;
- Переводы внутри банка;
- Переводы ИП себе на счет физического лица — 500?000 рублей;
- Карта для бизнеса;
- Подключение и обслуживание интернет-банка.
Качественное сервисное обслуживание:
- Онлайн проведение платежей до 20:00 (по МСК);
- Круглосуточная поддержка клиентов по любым вопросам;
- Душевный финмониторинг с индивидуальным принятием решений.
Сдать свой счет в TRADE-IN можно в любом офиса Банка либо, заполнив заявку на официальном сайте банка.
В акции принимают участие юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее — Клиент), не являющиеся Клиентами БАНКА «НЕЙВА» ООО и в отношении которых не введена процедура банкротства на дату начала проведения акции, открывающие первый расчетный счет в Банке и приобретающие тарифный пакет (за исключением ТП «Дискаунтер», ТП «Коммунальный») сроком не менее чем на 3 (три) месяца в месяце открытия расчетного счета и не принимающие участие в других акциях БАНКА «НЕЙВА» ООО.
При перечислении денежных средств Клиента со своего расчетного счета в стороннем банке на расчетный счет в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО в течение 31 (тридцати одного) дня со дня открытия счета, Клиенту зачисляются денежные средства (Cashback) в размере 10% от суммы поступивших средств, но не более 3000 (трех тысяч) рублей. Срок зачисления: в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении 31 (тридцати одного) дня со дня открытия счета. Зачисление денежных средств производится только на действующий расчетный счет в БАНКЕ «НЕЙВА» ООО.
Банк вправе вносить изменения и дополнения в условия акции, уведомив об этом путем размещения актуальных условий акции на сайте Банка neyvabank.ru не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу соответствующий изменений.
А если наши любимые действующие клиенты поделятся ссылкой с друзьями и друзья воспользуются предложением, то наш любимый действующий клиент получит столько месяцев бесплатного обслуживания, сколько придет друзей.
Подробности можно так же узнать по горячей линии банка по телефону: 8-800-7000-213 (Бесплатный звонок по России) или через мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7-905-8005-070
Банк НЕЙВА: теперь Банк платит за открытие счета!
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