СДМ-Банк предлагает новый вклад «Весенний»



СДМ-Банк предлагает вкладчикам в период с 1 по 30 апреля 2017 года открывать новый вклад «Весенний» на выгодных условиях. Процентные ставки по весеннему вкладу зависят от суммы вложения, так:
  • от 10 000 рублей – 8,6% годовых,
  • от 700 001 рубля – 8,85% годовых,
  • свыше 1 400 001 рубля - 9,1% годовых.

Основные условия по новому весеннему вкладу следующие:
  • Срок вклада «Весенний» - 181 день в рублях РФ.
  • Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей.
  • Проценты выплачиваются в конце срока путём присоединения к основной сумме вклада.
  • Вклад не пополняемый.
  • Не пролонгируемый.
  • Без частичного снятия средств.
  • При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».

Клиентам, открывшим вклад «Весенний» на сумму более 700 000 рублей, СДМ-Банк дарит сертификат на годовую подписку в библиотеку электронных книг MyBook.

MyBook – это самая современная онлайн библиотека, которая открывает доступ к каталогу из более чем 100 тыс. книг, представляющих более 20 жанров: бестселлеры, классическая и художественная, деловая и научно-популярная литература и многое другое.

Подписка позволяет читать книги без ограничений на разных устройствах в любое время и в любом месте.

Источник: СДМ-Банк, 06.04.2017




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