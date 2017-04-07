СДМ-Банк предлагает новый вклад «Весенний»СДМ-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
СДМ-Банк предлагает вкладчикам в период с 1 по 30 апреля 2017 года открывать новый вклад «Весенний» на выгодных условиях. Процентные ставки по весеннему вкладу зависят от суммы вложения, так:
- от 10 000 рублей – 8,6% годовых,
- от 700 001 рубля – 8,85% годовых,
- свыше 1 400 001 рубля - 9,1% годовых.
Основные условия по новому весеннему вкладу следующие:
- Срок вклада «Весенний» - 181 день в рублях РФ.
- Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей.
- Проценты выплачиваются в конце срока путём присоединения к основной сумме вклада.
- Вклад не пополняемый.
- Не пролонгируемый.
- Без частичного снятия средств.
- При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада «До востребования».
Клиентам, открывшим вклад «Весенний» на сумму более 700 000 рублей, СДМ-Банк дарит сертификат на годовую подписку в библиотеку электронных книг MyBook.
MyBook – это самая современная онлайн библиотека, которая открывает доступ к каталогу из более чем 100 тыс. книг, представляющих более 20 жанров: бестселлеры, классическая и художественная, деловая и научно-популярная литература и многое другое.
Подписка позволяет читать книги без ограничений на разных устройствах в любое время и в любом месте.
Источник: СДМ-Банк, 06.04.2017
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