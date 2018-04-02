СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Весенний»СДМ-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
СДМ-Банк предлагает традиционный сезонный вклад «Весенний», который может быть открыт до 30 апреля 2018 года.
СДМ-Банк уже много лет верен традиции: при наступлении нового сезона предлагать клиентам вклад на специальных выгодных условиях. Сегодня это вклад «Весенний» с особыми условиями и, конечно же, с особым настроением. Условия вклада продуманы до мелочей, ведь это – предложение клиентам, которые с нами уже много лет, и мы благодарны каждому за сотрудничество. Вместе с тем, вклад «Весенний» - повод для нас найти новых друзей!
Процентные ставки по вкладу зависят от суммы взноса:
- от 10 000 рублей - 6,35% годовых,
- от 700 001 рублей - 6,65% годовых
- свыше 1 400 001 рублей - 7,00% годовых.
Условия по сезонному вкладу «Весенний»:
- Срок вклада - 181 день
- Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей
- Периодичность выплаты процентов - в конце срока,
- Порядок выплаты - путём присоединения к основной сумме вклада.
- Дополнительные вложения – не предусмотрены.
- Частичное снятие - не допускается.
- Автопролонгация – отсутствует.
- Досрочное расторжение вклада - по ставке вклада "До востребования"
Со 2 апреля клиенты могут воспользоваться новым предложением, не только для того, чтобы приумножить накопления, но и сделать себе и близким людям приятный сюрприз. Всем, кто откроет депозит на сумму более 700 000 рублей, СДМ -Банк дарит сертификат на бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO на 3 месяца. Семейный просмотр самых популярных программ сделает ваши выходные тёплыми и радостными, даже если весна будет по-прежнему задерживаться с приходом.
MEGOGO – это крупнейший в Восточной Европе видеосервис для просмотра видео и ТВ. В каталоге ресурса - более 5 000 фильмов и сериалов, более 1 500 мультфильмов, порядка 45 000 телевизионных шоу, концертов и музыкального видео, а также более 20 000 новостных программ. Смотреть фильмы на MEGOGO очень удобно. Это можно делать не только дома по телевизору, но и в дороге или на прогулке, так как сервис доступен на любых устройствах - iPad или iPhone, смартфонах и планшетах Android, компьютерах и ноутбуках.
Более подробные условия вклада можно узнать на сайте банка в разделе «Вклады».
Источник: СДМ-Банк, 02.04.2018
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