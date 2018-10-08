Сербия присоединилась к переводам Юнистрим



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Сербия
Системой денежных переводов Юнистрим уже пользуются в более чем 40 странах мира: в России и СНГ, Азии, Европе. С каждым годом к системе подключаются новые страны. Теперь переводы через Юнистрим можно отправлять и получать в Сербии, используя различные валюты: доллары, евро, рубли. Эта страна присоединилась к системе Юнистрим благодаря партнёрству с компанией TransferNova.

Платёжная система TransferNova — сербская компания, специализирующаяся на международных денежных переводах. Её центральный офис располагается в Белграде, но сеть отделений охватывает все крупные города страны и множество небольших населённых пунктов. TransferNova располагает 170 пунктами обслуживания на территории Сербии и в том числе в офисах обслуживания Банка Postanska Stedionika, и в каждом из них теперь можно получить наличными перевод, отправленный через Юнистрим. Разумеется, также возможно отправить международные переводы из офисов TransferNova в страны, которые обслуживаются Юнистрим, в частности — в Россию.

Как всегда, в новую страну вместе с Юнистрим приходят и выгодные тарифы: так, комиссия на переводы из России в Сербию — от 1,5%. Скорость, надёжность, выбор валюты, получение перевода наличными — все эти преимущества Юнистрим оценят и новые клиенты.

— Наши аналитики выяснили, что среди россиян высок интерес к переводам в Сербию, — подчёркивает председатель правления Юнистрим Кирилл Пальчун. — Востребовано это направление и в других странах СНГ. Активно развивая европейский вектор, мы решили объединить усилия с сербской компанией TransferNova, чья сеть охватывает всю страну.

— Наша компания стремится распространить систему денежных переводов на весь мир, предоставляя клиентам самые выгодные варианты обслуживания, — комментирует Nemanja Krstic - генеральный менеджер компании TransferNova. — Поэтому мы рады началу сотрудничества с таким крупным и надёжным партнёром как Юнистрим. Благодаря нашему взаимодействию жители Сербии, России, а также многих других стран получат больше свободы в выборе финансовых инструментов.



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