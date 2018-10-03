Сезонный вклад «Легкий» в иностранной валюте

Сезонный вклад «Легкий» в иностранной валютеСвязь-Банк валюта вклады
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) начал принимать сезонный вклад «Легкий» в долларах США и евро. Ранее открыть «Легкий» можно было только в рублях РФ.
Вклад Легкий
Вклад Легкий
Минимальный первоначальный взнос по вкладу «Легкий» составляет 50 тысяч рублей или 1 000 долларов США, или 1 000 евро. Процентная ставка по рублевому вкладу установлена на уровне 7% годовых, по вкладу в долларах США – 3,2% годовых, а в евро – 0,7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
Вклад «Легкий» можно открыть как в отделениях Банка, так и самостоятельно через Интернет-банк «Живи Онлайн».
УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ЛЕГКИЙ»
|Период приема денежных средств во вклад
|с 27.09.2018 в рублях РФ, с 02.10.2018 в долларах США и евро
|Валюта вклада
|рубли РФ, долларах США, евро
|Минимальный первоначальный взнос
|50 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 евро
|Срок договора
|547 дней
|Процентная ставка по вкладу
|величина процентной ставки является фиксированной на весь срок действия вклада
|Пополнение вклада
|не предусмотрено
|Частичное востребование вклада
|не предусмотрено
|Пролонгация
|по окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 367 дней, с учетом суммы и валюты вклада
|Начисление и выплата процентов
|начисление и выплата процентов осуществляется в конце срока размещения Вклада. Начисленные проценты перечисляются на счет вклада «До востребования», счет карты или «Накопительный счет»
|Капитализация
|не предусмотрена
|Величина процентной ставки
|является фиксированной на весь срок действия вклада
|Условия досрочного расторжения
|при закрытии вклада проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
|Открытие вклада на имя третьего лица
|не предусмотрено
|Дополнительные условия
|при отсутствии у клиента в Банке счета вклада «До востребования» или карты одновременно со срочным вкладом открывается вклад «До востребования» или карта.
Средства размещаются сроком на 1,5 года без возможности пополнения и частичного востребования.
Сезонные депозиты остаются одними из самых популярных в линейке Связь-Банка.
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