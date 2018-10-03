Сезонный вклад «Легкий» в иностранной валюте



Вклад Легкий (14987 bytes)
Вклад Легкий
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) начал принимать сезонный вклад «Легкий» в долларах США и евро. Ранее открыть «Легкий» можно было только в рублях РФ.

Минимальный первоначальный взнос по вкладу «Легкий» составляет 50 тысяч рублей или 1 000 долларов США, или 1 000 евро. Процентная ставка по рублевому вкладу установлена на уровне 7% годовых, по вкладу в долларах США – 3,2% годовых, а в евро – 0,7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад «Легкий» можно открыть как в отделениях Банка, так и самостоятельно через Интернет-банк «Живи Онлайн».

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ЛЕГКИЙ»


Период приема денежных средств во вкладс 27.09.2018 в рублях РФ, с 02.10.2018 в долларах США и евро
Валюта вклада рубли РФ, долларах США, евро
Минимальный первоначальный взнос 50 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 евро
Срок договора 547 дней
Процентная ставка по вкладувеличина процентной ставки является фиксированной на весь срок действия вклада
Пополнение вклада не предусмотрено
Частичное востребование вклада не предусмотрено    
Пролонгация по окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 367 дней, с учетом суммы и валюты вклада
Начисление и выплата процентов начисление и выплата процентов осуществляется в конце срока размещения Вклада. Начисленные проценты перечисляются на счет вклада «До востребования», счет карты или «Накопительный счет»
Капитализация не предусмотрена
Величина процентной ставки является фиксированной на весь срок действия вклада
Условия досрочного расторжения при закрытии вклада проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
Открытие вклада на имя третьего лица не предусмотрено
Дополнительные условия при отсутствии у клиента в Банке счета вклада «До востребования» или карты одновременно со срочным вкладом открывается вклад «До востребования» или карта.


Средства размещаются сроком на 1,5 года без возможности пополнения и частичного востребования.

Сезонные депозиты остаются одними из самых популярных в линейке Связь-Банка.



Материалы по теме