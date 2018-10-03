Сезонный вклад «Легкий» в иностранной валюте

Период приема денежных средств во вклад с 27.09.2018 в рублях РФ, с 02.10.2018 в долларах США и евро



Валюта вклада рубли РФ, долларах США, евро



Минимальный первоначальный взнос 50 000 рублей, 1 000 долларов США, 1 000 евро



Срок договора 547 дней



Процентная ставка по вкладу величина процентной ставки является фиксированной на весь срок действия вклада



Пополнение вклада не предусмотрено



Частичное востребование вклада не предусмотрено



Пролонгация по окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации, на срок равный 367 дней, с учетом суммы и валюты вклада



Начисление и выплата процентов начисление и выплата процентов осуществляется в конце срока размещения Вклада. Начисленные проценты перечисляются на счет вклада «До востребования», счет карты или «Накопительный счет»



Капитализация не предусмотрена



Величина процентной ставки является фиксированной на весь срок действия вклада



Условия досрочного расторжения при закрытии вклада проценты начисляются по ставке 0,01% годовых



Открытие вклада на имя третьего лица не предусмотрено

