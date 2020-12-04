Сформирован перечень валют для осуществления платежей с конвертацией - Банк Долинск

Сформирован перечень валют для осуществления платежей с конвертацией - Банк ДолинскДенежные переводы и платежи валюта КБ «Долинск»
Уважаемые клиенты!
Информируем вас о возможности осуществления платежей с конвертацией со счетов, открытых в долларах США.
Вы можете производить платежи в следующих валютах:
- евро (EUR)
- японская иена (JPY)
- австралийский доллар (AUD)
- канадский доллар (CAD)
- сингапурский доллар (SGD)
- новозеландский доллар (NZD)
- фунт стерлингов (GBP)
- датская крона (DKK)
- норвежская крона (NOK)
- шведская крона (SEK)
- швейцарский франк (CHF)
- китайский юань (CNY)
- казахстанский тенге (KZT).
Обращаем ваше внимание, что счета в указанных валютах не открываются и не ведутся (за исключением счетов в евро и японских иенах).
Конвертация долларов США в валюту платежа проводится:
- для платежей в евро и японских иенах – по курсу в зависимости от суммы операции в соответствии с Тарифами КБ «Долинск» (АО) по рассчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте;
- для платежей в остальных валютах – вне зависимости от суммы операции по внутреннему курсу Банка для безналичных операций, рассчитываемому от рыночных межбанковских котировок и действующему на момент поступления Заявки клиента в Банк.
Взимание комиссии за перевод иностранной валюты осуществляется в соответствии с Тарифами КБ «Долинск» (АО) по рассчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте.
Информация о внутреннем курсе Банка для безналичных операций доступна в интернет-банке для частных и юридических лиц.
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