Сформирован перечень валют для осуществления платежей с конвертацией - Банк Долинск



Уважаемые клиенты!

Информируем вас о возможности осуществления платежей с конвертацией со счетов, открытых в долларах США.

Вы можете производить платежи в следующих валютах:

  • евро (EUR)
  • японская иена (JPY)
  • австралийский доллар (AUD)
  • канадский доллар (CAD)
  • сингапурский доллар (SGD)
  • новозеландский доллар (NZD)
  • фунт стерлингов (GBP)
  • датская крона (DKK)
  • норвежская крона (NOK)
  • шведская крона (SEK)
  • швейцарский франк (CHF)
  • китайский юань (CNY)
  • казахстанский тенге (KZT).

Обращаем ваше внимание, что счета в указанных валютах не открываются и не ведутся (за исключением счетов в евро и японских иенах).

Конвертация долларов США в валюту платежа проводится:

  • для платежей в евро и японских иенах – по курсу в зависимости от суммы операции в соответствии с Тарифами КБ «Долинск» (АО) по рассчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте;
  • для платежей в остальных валютах – вне зависимости от суммы операции по внутреннему курсу Банка для безналичных операций, рассчитываемому от рыночных межбанковских котировок и действующему на момент поступления Заявки клиента в Банк.


Взимание комиссии за перевод иностранной валюты осуществляется в соответствии с Тарифами КБ «Долинск» (АО) по рассчетно-кассовому обслуживанию в иностранной валюте.

Информация о внутреннем курсе Банка для безналичных операций доступна в интернет-банке для частных и юридических лиц.





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