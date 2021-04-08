Скоро лето! Потребительский кредит от Банка "Долинск" - ставка 10,25%!Кредит потребительские кредиты КБ «Долинск»
С 07 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года спешите воспользоваться отличным предложением нашего Банка по следующим условиям:
ставка по кредиту для всех категорий Заемщиков 10,25% годовых на сумму от 500 000 до 2 000 000 рублей на срок до 60 месяцев.
ПСК (полная стоимость кредита) - 10,338%.
Ждем вас в офисах Банка по адресам:
- Южно-Сахалинск, улица Комсомольская, 145, телефон: 49-40-14;
- Корсаков, улица Портовая, 2, телефон: 4-29-00;
- Долинск, улица Комсомольская, 39б, телефон: 2-73-86.
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