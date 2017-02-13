SMS-кредит Альфа-Банка на покупку в интернет-магазине

SMS-кредит Альфа-Банка на покупку в интернет-магазинеАльфа-банк кредит
С февраля 2017 года клиенты Альфа-Банка могут получить потребительский SMS-кредит на покупку в интернет-магазине, просто введя код из SMS — без необходимости посещения отделения банка или встречи с курьером. Альфа-Банк — первый на российском рынке банк, который предоставляет такой сервис.
Теперь приобрести товар в интернете в кредит стало ещё проще и быстрее. Весь процесс от заказа товара до получения кредита занимает всего несколько минут и происходит полностью онлайн. Клиент выбирает товар на сайте интернет-магазина и способ оплаты — в кредит. Затем он заполняет онлайн-заявку, и в течение максимум трех минут получает от банка решение по кредиту. Это решение — окончательное, не требуется никаких дополнительных справок или поручителей.
После того, как заявка одобрена, все условия, предлагаемого банком кредита, включая кредитный договор и график платежей, выводятся на экран в удобном и понятном виде, чтобы клиент мог с ними ознакомиться. Получение кредита клиент подтверждает, просто введя код из SMS. После чего клиенту остаётся только дождаться доставки выбранного товара. Сроки получения товара клиентом значительно сократились, теперь от заказа товара в кредит до его доставки курьером магазина проходит всего несколько часов.
По сути, договор потребительского кредита заключается с применением простой электронной подписи, не требуется физически приходить в банк или ожидать курьера. Это удобно и выгодно не только клиенту-покупателю, но и самому интернет-магазину, ведь подтверждение оплаты приходит от банка моментально.
Первый партнер, с которым банк запустил возможность получения SMS-кредита, стал официальный интернет-магазин Samsung. В настоящее время банк подключает к сервису SMS-кредитования и другие интернет-магазины, использующие платформу онлайн-кредитования Альфа-Банка «Купи Легко».
Как отмечает директор по развитию массового сегмента Альфа-Банка Дмитрий Жиздюк:
«Мы видим высокий спрос на потребительское кредитование со стороны наших клиентов — как физических лиц, так и интернет-магазинов. При этом и те, и другие заинтересованы в том, чтобы получить сервис „здесь и сейчас“, без долгих ожиданий и процедур. Именно поэтому мы максимально упростили и ускорили получение кредита, предложив клиентам „подписать“ договор онлайн, при помощи sms. Это просто, удобно и очень быстро.»
Источник: Альфа – Банк, 13.02.2017 г.
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