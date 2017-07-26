SpectroCoin предлагает биткоин дебетовые карты

SpectroCoin предлагает биткоин дебетовые картыBitcoin MasterCard PayPal VISA дебетовая карта
Британский поставщик биткоин услуг SpectroCoin, [БИТКОИН ОБМЕН И КОШЕЛЕК] предлагает предоплаченные Биткоин дебетовые карты: https://spectrocoin.com/en/bitcoin-debit-card.html доступна в 130 странах, что позволяет их легко тратить по всему миру.
Предлагаемые SpectroCoin дебетовые карты являются одними из самых дешевых на рынке, $0.50/€0.50/£0.50 цена виртуальной карты и только
SpectroCoin
SpectroCoin
$9.00/€8.00/£6.00 за пластиковую карточку, в стоимость входит и доставка и обслуживание. Клиенты могут выбирать из трёх предлагаемых валют, в которых издаётся карта -долларах США, EUR или GBP, что упрощает расходование биткойнов в предпочитаемой валюте. Используя эти карты, клиенты могут избежать платы за конвертацию, необходимую при использовании обычных дебетовых карт при оплате в иностранной валюте.
Один клиент может приобрести шесть карт –по одной виртуальной и одной физической в каждой валюте.
Чтобы сделать его еще более удобным для клиентов,дебетовые карты SpectroCoin можно использовать в любом месте, где поддерживается VISA
или MasterCard, независимо от того, принимает ли продавец Биткойн или нет.
Клиенты могут загружать эти карты используя более чем 20 способов оплаты, предлагаемых SpectroCoin, в том числе местные и международные банковские переводы, дебетовые и кредитные карты, наличные и электронные кошельки, такие как Payeer, Neteller, OKPay, Perfect Money и другие, за пополнение карты не взимаются комиссионные. Для проверенных карт также нет лимитов пополнения, снятия или покупки. Кроме того, SpectroCoin Bitcoin дебетовые карты можно связать с PayPal
учётной записью. Эта карта может быть пополнена через PayPal и может также использоваться для верификации PayPal учетной записи.
В настоящее время SpectroCoin работает над упрощением использования Bitcoin дебетовых карт, так как вместо предоплаченных карт новые дебетовые карты Bitcoin будут всегда привязываться к активному биткоин кошельку, что избавляет от необходимости каждый раз загружать и выгружать карту. SpectroCoin также работает над существенным уменьшением тарифов карты и делает мобильное приложение более совместимым с Bitcoin дебетовой картой.
SpectroCoin.com это поставщик Биткоин услуг с акцентом на высоко фракционированные рынки. SpectroCoin предлагает широкий спектр решений для Биткойн и других криптовалют, начиная от биткойн-кошелька и биржи биткойнов, которая предлагает более 20 способов покупки биткойнов,
Bitcoin debit card
Bitcoin debit card
а также предоплаченная дебетовая карта. В дополнение к этому, SpectroCoin.com предоставляет универсальные и удобные для клиентов решения, которые помогают продавцам принимать платежи криптовалютой в своем бизнесе.
Вы можете узнать больше на веб-сайте http://www.spectrocoin.com/ru
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