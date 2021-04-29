Спешите получить пенсионный кредит «КУБ-Пенсионный» в Кредит Урал Банке

Спешите получить пенсионный кредит «КУБ-Пенсионный» в Кредит Урал БанкеКредит Кредит Урал Банк (КУБ) пенсионерам
Кредит Урал Банк всегда готов поддержать своих давних клиентов и сделать их заботы простыми, лёгкими и выгодными. Поэтому с 1 апреля до 31 мая 2021 года мы снижаем ставку по кредиту «КУБ-Пенсионный» в зависимости от срока вашего обслуживания в Банке!
Осуществите свои планы, оформив кредит на весенних условиях:
- Ставка – от 10,5%;
- Сумма – до 1 млн рублей;
- Всё честно – без комиссий, страхования и скрытых платежей.
Вы можете оформить заявку на кредит, не выходя из дома — на сайте Банка или в интернет-банкинге «КУБ-Direct».
Подробная информация об условиях кредитования — в разделе «Акции» и по телефону круглосуточного Контакт-Центра: +7 (3519) 248 933, 544 544.
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