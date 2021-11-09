Специальная акция ПТБ с низкой гарантированной ставкой по потребительскому кредиту

Специальная акция ПТБ с низкой гарантированной ставкой по потребительскому кредитуКредит потребительские кредиты Промтрансбанк
абирает обороты специальная акция для жителей Республики Башкортостан по потребительскому кредитованию, которая стартовала 2 ноября 2021 года.
При одобрении кредитной заявки ПТБ гарантирует клиенту выгодную ставку - 12,9% годовых - в случае выполнения одного из следующих условий:
- кредит будет использован для рефинансирования задолженности в другом банке,
- заемщик работает вахтовым методом организации труда,
- заемщик является госслужащим или работником бюджетной сферы,
- заемщик предъявил Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19).
Максимальная сумма кредита - 1,5 млн. рублей. Срок, на который можно оформить кредитный договор, по выбору заемщика – от 3 до 5 лет. При этом допускается частичное и полное погашение задолженности без штрафных санкций.
Кредит предоставляется без страховок, без комиссий, без требований об оплате дополнительных услуг и сервисов.
Акция продлится только до 30 ноября 2021 года.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749- 49-49.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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