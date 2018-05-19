Спрос на «Кредит для госслужащих» в Московском Кредитном банке вырос в 2018 году на 25%Московский Кредитный Банк кредиты потребительский кредит
Московский Кредитный банк предлагает сотрудникам государственных и бюджетных учреждений кредит на любые цели, без залога и поручительства по ставке 13,5% годовых.
Минимальный процент устанавливается для кредитов на сумму от 750 000 до 3 млн рублей и на срок от 6 мес. до 15 лет. Также предложение действительно для рефинансирования кредитов в целях снижения ставки, уменьшения ежемесячного платежа и получения дополнительных кредитных средств.
Заместитель Председателя Правления Московского Кредитного банка Косяков Алексей отметил, что:
«С момента запуска программы в 2013 году было выдано более 16 тыс. займов. В 2018 году спрос вырос на 25% по отношению к аналогичному периоду 2017 года, показав положительную динамику роста кредитования бюджетников. Мы стараемся, чтобы кредитование и дальше оставалось доступным и отвечало потребностям наших клиентов».
Срок рассмотрения заявки на «Кредит для госслужащих» — от 1 часа. Положительное решение о выдаче кредита действует в течение 1 месяца. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через любой из 6 300 терминалов МКБ, а также в интернет-банке МКБ Онлайн и мобильном приложении МКБ Мобайл.
Источник: Московский Кредитный банк , 18.05.2018
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