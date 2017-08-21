Стартовала интеграция национальных платёжных систем России (Мир) и Армении (ArCa)АО «НСПК» Альфа-банк ВТБ КБ «Центр-инвест» Уралтрансбанк карта "МИР" платёжная система "Мир"
Начало обслуживания карты «Мир» в ближнем зарубежье началось с Армении. Соглашение о сотрудничестве между национальными платёжными системами России и Армении было подписано в июне прошлого года, а в июле 2017 года уже успешно прошли первые транзакции по картам «Мир» в инфраструктуре платёжной системы ArCa.
Первыми участниками проекта, предполагающего взаимный приём карт национальных платёжных систем России и Армении в платёжных инфраструктурах двух стран: карт «Мир» — в Армении, а карт ArCa — в России, стали следующие банки России:
- ВТБ,
- Альфа-Банк,
- Центр-инвест
- Уралтрансбанк.
Расчётным банком национальной платёжной системы «Мир» при проведении операций между двумя платёжными системами является банк ВТБ. Все расчёты осуществляются в национальных валютах Российской Федерации и Республики Армения.
Теперь держатели карты «Мир» и ArCa смогут получать наличные денежные средства и выполнять другие операции в банкоматах обеих платёжных систем, брендированных логотипом платёжной системы «Мир».
Старший вице-президент ВТБ Алексей Иванов отметил, что:
«Большой опыт работы ВТБ на валютном рынке и наличие у нас готовых решений в области электронной коммерции позволили сторонам в кратчайшие сроки реализовать первый и уникальный для России проект по интеграции двух национальных платёжных систем. Мы считаем это направление перспективным и уже несколько лет активно развиваем платформу для электронной коммерции, которая даёт возможность обеспечить наших клиентов эффективными и технологичными сервисами».А Коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков сказал, что:
«Всего за год, во многом благодаря компетенциям наших коллег из банка ВТБ в области межстрановых расчётов, мы проработали с ArCa организационные и технологические решения и реализовали значимый для обеих стран проект – прошлым летом мы подписали соглашение с национальной платёжной системой Армении, и уже в июле этого года успешно прошли первые операции по картам «Мир» в сети платёжной системы ArCa. Проект интеграции платёжных систем России и Армении стал важным шагом в развитии прямого приёма карт «Мир» за рубежом и предоставлении новых возможностей их держателям».
Источник: НСПК, ВТБ, 17 Августа 2017
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