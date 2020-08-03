Ставка кредитования в Райффайзенбанке начинается с 7,99%Кредит Райффайзенбанк
Райффайзенбанк снизил минимальную ставку потребительского кредитования на 1,00 п.п. до 7,99%. Она доступна для зарплатных клиентов.
«Мы постоянно работаем над тем, чтобы предоставить как можно больше возможностей людям решать свои финансовые вопросы быстро и просто. Оформить заявку и получить кредит можно без визита в офис на сайте raif.ru или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн даже в городах, где нет наших отделений», — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов.
Более 76% клиентов Райффайзенбанка получают кредиты полностью онлайн, без встречи с представителем банка для подписания документов. А интеграция с сервисом «Цифровой профиль», доступным всем пользователям портала «Госуслуги», позволяет не только быстрее заполнять заявку на кредит, но и не предоставлять документы, подтверждающие занятость и доход.
Больше о кредитных предложения Райффайзенбанка можно узнать на сайте.
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