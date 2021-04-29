СТРОЙЛЕСБАНК понизил ставки по потребительским кредитам под залог недвижимости

СТРОЙЛЕСБАНК понизил ставки по потребительским кредитам под залог недвижимостиКредит КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» потребительские кредиты
С 29 апреля СТРОЙЛЕСБАНК снизил ставки по потребительским кредитам под залог недвижимости на 1,5 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по продукту «Партнерский» составляет 11,9 % годовых. Если клиенты решат оформить кредит без залога, то в таком случае он обойдется в 13,9 %.
Кредит наличными в СТРОЙЛЕСБАНКе можно получить от 100 000 до 60 млн. рублей сроком до 84 месяцев. У заемщиков есть возможность выбора графика платежей: дифференцированный или аннуитетный. Досрочное погашение доступно в любой месяц без штрафных санкций. Еще одним немаловажным условием является отсутствие необходимости страхования жизни заемщика и предмета залога, что позволит избежать дополнительных расходов.
Оформить заявку можно на сайте, либо в офисе банка на ул. Республики, д. 65. Пакет документов минимальный, обращение рассматривается в течение двух рабочих дней.
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