Стройлесбанк предлагает взять кредит на развитие самозанятым гражданам РФ в 2021 году

Стройлесбанк предлагает взять кредит на развитие самозанятым гражданам РФ в 2021 годуКредит КБ «СТРОЙЛЕСБАНК»
В целях развития и поддержки предпринимательской деятельности СТРОЙЛЕСБАНК ввел специальный продукт для граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Кредит можно оформить сроком до 5 лет, максимальная сумма – 5 млн рублей.
Статус самозанятого могут получить физические лица, не имеющие работодателя и наемных сотрудников, с доходом, не превышающим 2,4 млн в год.
Для оформления кредита нужно заполнить онлайн-заявку на сайте, либо обратиться в офис Банка. Пакет документов минимальный, что позволит сэкономить время.
Средства могут быть использованы как на поддержание бизнеса, так и на закуп оборудования, материалов.
Оформляя кредит в СТРОЙЛЕСБАНКе, клиенты получают ряд преимуществ:
- Отсутствие комиссий по кредиту;
- Возможность отсрочки платежа по основному долгу до 6-ти месяцев;
- Гибкий график погашения основного долга, учитывающий особенности бизнеса;
- Возможность отсрочки платежа по процентам до 3-х месяцев.
«СТРОЙЛЕСБАНК заинтересован в развитии предпринимательской инициативы и всегда стремится предоставить комфортные условия для клиентов, оказать качественную, своевременную финансовую поддержку, которая в условиях современной конкуренции играет крайне важную роль», - отметила Наталья Долгушина, начальник отдела потребительского кредитования КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО).
Впервые в качестве эксперимента налог на профессиональный доход был введен 1 января 2019 года в четырех регионах России - Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Постепенно были присоединены и остальные субъекты РФ. С августа 2020 года специальный налоговый режим распространился на всю страну.
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