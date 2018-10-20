Связь-Банк повысил процентную ставку по сезонному вкладу «Легкий» до 7,5% в рублях

Связь-Банк повысил процентную ставку по сезонному вкладу «Легкий» до 7,5% в рубляхСвязь-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил процентную ставку по сезонному вкладу «Легкий» в рублях на 0,5 п.п. до 7,5% годовых.
Условия по вкладу «Лёгкий»:
- Вклад можно открыть в трёх валютах - рублях РФ, долларах США и в евро в любом офисе Банка или через Интернет-банк «Живи Онлайн»
- Срок договора вложения - 547 дней (1,5 года).
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Частичное востребование вклада - не предусмотрено.
- Пролонгация по окончании срока действия вклад - вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход» (на срок 367 дней).
- Выплата процентов производится в конце срока.
Процентная Связь-Банком процентная ставка по вкладу «Лёгкий» :
|Минимальный первоначальный взнос
|Ставка % годовых (с 16.10.2018)
|от 50 000 рублей РФ
|7.5%
|от 1 000 долларов США
|3.2%
|от 1 000 евро
|0.7%
Открытие данного вклада на имя третьего лица не производится.
Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 17 октября 2018
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Банковская карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- О вкладах (депозитах) Промсвязьбанка 2