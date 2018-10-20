Связь-Банк повысил процентную ставку по сезонному вкладу «Легкий» до 7,5% в рублях



Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил процентную ставку по сезонному вкладу «Легкий» в рублях на 0,5 п.п. до 7,5% годовых.

Условия по вкладу «Лёгкий»:
  • Вклад можно открыть в трёх валютах - рублях РФ, долларах США и в евро в любом офисе Банка или через Интернет-банк «Живи Онлайн»
  • Срок договора вложения - 547 дней (1,5 года).
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Частичное востребование вклада - не предусмотрено.    
  • Пролонгация по окончании срока действия вклад - вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход» (на срок 367 дней).
  • Выплата процентов производится в конце срока.

Процентная Связь-Банком процентная ставка по вкладу «Лёгкий» :
Минимальный первоначальный взносСтавка % годовых (с 16.10.2018)
от 50 000 рублей РФ7.5%
от 1 000 долларов США3.2%
от 1 000 евро0.7%


Открытие данного вклада на имя третьего лица не производится.

Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 17 октября 2018



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