Связь-Банк повысил процентные ставки по отдельным видам вкладов

07.04.18

Связь-Банк

вклады

процентная ставка

С 6 апреля Связь-Банк повысил процентные ставки по трём видам вкладов. Так, по вкладу «Легкий» процентная ставка поднялась до 7,75% годовых.



Повышение процентной ставки коснулось и вклада «Максимальный доход» со сроком размещения денежных средств на год и три года. Теперь по этой программе вклад можно оформить по ставке до 7,3% годовых в зависимости от суммы.



Третьим вкладом, процентные ставки по которому выросли, стал «Ежемесячный доход» с капитализацией процентов сроком размещения на год. Максимальная доходность по нему достигла 7,34%, также в зависимости от суммы капиталовложения.



Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 6 апреля 2018





