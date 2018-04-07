Связь-Банк повысил процентные ставки по отдельным видам вкладов

Связь-Банк повысил процентные ставки по отдельным видам вкладовСвязь-Банк вклады процентная ставка
С 6 апреля Связь-Банк повысил процентные ставки по трём видам вкладов. Так, по вкладу «Легкий» процентная ставка поднялась до 7,75% годовых.
Повышение процентной ставки коснулось и вклада «Максимальный доход» со сроком размещения денежных средств на год и три года. Теперь по этой программе вклад можно оформить по ставке до 7,3% годовых в зависимости от суммы.
Третьим вкладом, процентные ставки по которому выросли, стал «Ежемесячный доход» с капитализацией процентов сроком размещения на год. Максимальная доходность по нему достигла 7,34%, также в зависимости от суммы капиталовложения.
Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 6 апреля 2018
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