Связь-Банк повысил процентные ставки по пополняемым вкладам в рублях

Связь-Банк повысил процентные ставки по пополняемым вкладам в рубляхСвязь-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
В преддверии Нового года Связь-Банк повысил процентные ставки по пополняемым рублёвым вкладам. Теперь диапазон процентных ставок по пополняемым вкладам банка варьирует так:
- по вкладу «Пополняемый доход» - от 6,5% до 7,02% в рублях.
- по вкладу «Управляемый доход» - от 6,30% до 6,64% в рублях.
- по вкладу «Коллекция Люкс» - от 6,30% до 6,86% в рублях.
Разместить средства в депозиты «Пополняемый доход» и «Управляемый доход» можно от 10 000 рублей на один или три года. А вот по вкладу «Коллекция Люкс» минимальный первоначальный взнос начинается от 3 млн рублей, которые можно разместить на срок от 6 месяцев до 5 лет.
Директор по развитию пассивных и комиссионных продуктов Связь-Банка Наталья Евдокимова прокомментировала это изменение так:
«Несмотря на общую тенденцию на рынке по снижению ставок по депозитам мы предлагаем своим клиентам все более и более выгодные условия хранения и преумножения сбережений. Вот и сейчас, к Новому году, мы порадовали наших клиентов – запустили сезонный вклад «Легкий» с повышенной ставкой и повысили ставки по депозитам с возможностью пополнения. Наши клиенты знают: надёжный банк может быть выгодным!»Подробную информацию о вкладах можно получить в офисах и на сайте Связь-Банка.
Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 22 декабря 2017
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