Связь-Банк повысил процентные ставки по ряду вкладов

Связь-Банк повысил процентные ставки по ряду вкладовСвязь-Банк вклады процентная ставка
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил процентные ставки в рублях и долларах США по ряду вкладов:
- «Максимальный доход» в рублях и долларах США;
- «Лёгкий» в долларах США;
- «Ежемесячный доход» в рублях и долларах США.
Повышение процентных ставок по вкладам в рублях составило в среднем 0,2-0,5 п.п., в долларах США – 0,2-0,4 п.п.
В результате максимальные процентные ставки в Связь-Банке достигли:
- По депозиту «Максимальный доход» - 7,3% годовых в рублях и 3,4% годовых в долларах США.
- По вкладу «Легкий» - 3,4% в долларах США.
- «Ежемесячный доход» - до 6,97% рублях и до 3,3% в долларах США.
Источник: Связь-Банк, 30 октября 2018
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