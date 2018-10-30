Связь-Банк повысил процентные ставки по ряду вкладов



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Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) повысил процентные ставки в рублях и долларах США по ряду вкладов:
  • «Максимальный доход» в рублях и долларах США;
  • «Лёгкий» в долларах США;
  • «Ежемесячный доход» в рублях и долларах США.

Повышение процентных ставок по вкладам в рублях составило в среднем 0,2-0,5 п.п., в долларах США – 0,2-0,4 п.п.
В результате максимальные процентные ставки в Связь-Банке достигли:
  • По депозиту «Максимальный доход» - 7,3% годовых в рублях и 3,4% годовых в долларах США.
  • По вкладу «Легкий» - 3,4% в долларах США.
  • «Ежемесячный доход» - до 6,97% рублях и до 3,3% в долларах США.


Источник: Связь-Банк, 30 октября 2018



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