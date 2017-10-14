Связь-Банк предлагает комбинированный с программами ИСЖ вклад по ставке до 9,8%Связь-Банк вклады процентная ставка
Связь-Банк вывел на рынок депозитов новый комбинированный вклад «Двойной доход» с одновременным заключением договора ИСЖ (программа инвестиционного страхования жизни).
Рублёвый вклад «Двойной доход», который начинается от 30 000 рублей, можно открыть на 3 или 6 месяцев. При этом срок договора ИСЖ должен составлять соответственно - 3 года или 5 лет.
Процентная ставка по вкладу напрямую зависит от срока договора ИСЖ:
- при трёхлетнем договоре ИСЖ – процентная ставка по вкладу 9,5% годовых,
- при пятилетнем договоре ИСЖ – процентная ставка по вкладу 9,8% годовых.
Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в конце срока и капитализируются.
Новый вклад прокомментировала Директор по развитию пассивных и комиссионных продуктов Связь-Банка Наталья Евдокимова:
«Наш вклад не имеет аналогов на рынке по совокупности условий и уровню доходности по нему, мы предлагаем клиентам эксклюзивные условия инвестирования сбережений»Открыть новый комбинированный депозит можно в отделении Банка при одновременном заключении договора ИСЖ.*
Сейчас в Связь-Банке действует программа ИСЖ «Капитал в плюс».
* ИСЖ на 3 года и вклад со ставкой 9,5% годовых открываются во всех офисах Банка; ИСЖ на 5 лет и вклад под 9,8% годовых в отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Орла
Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 13 октября 2017
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