Связь-Банк предлагает «Новогодний» вклад под 7,5% годовых в рублях на год

Связь-Банк предлагает «Новогодний» вклад под 7,5% годовых в рублях на годСвязь-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
Связь-Банк предлагает клиентам зимний сезонный вклад «Новогодний». Ставка по нему составит фиксированные 7,5% годовых в рублях на 367 дней.
Такой вклад можно открыть с 3 декабря 2018 года во всех отделениях Связь-Банка и отделениях ранее существовавшего Глобэксбанка, в Интернет-банках «Живи-онлайн» и «ГЛОБЭКС онлайн», а новые клиенты могут оставить онлайн-заявку на сайте.
Основные условия по вкладу «Новогодний»:
- Минимальный первоначальный взнос - 50 тысяч рублей;
- Срок вклада – 367 дней.
- Вклад направлен, преимущественно, на накопление средств за определённый срок.
- Без дополнительных взносов и снятий части средств.
- Проценты выплачиваются в конце срока размещения и не капитализируется.
- Автоматическое продление вклада возможно сроком на 367 дней - на условиях вклада «Максимальный доход».
Зимний сезонный вклад «Новогодний» можно оформить.
Источник: Связь-Банк (группа ВЭБ), 03 декабря 2018
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Банковская карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- О вкладах (депозитах) Промсвязьбанка 2