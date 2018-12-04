Связь-Банк предлагает «Новогодний» вклад под 7,5% годовых в рублях на год



Связь-Банк предлагает клиентам зимний сезонный вклад «Новогодний». Ставка по нему составит фиксированные 7,5% годовых в рублях на 367 дней.

Такой вклад можно открыть с 3 декабря 2018 года во всех отделениях Связь-Банка и отделениях ранее существовавшего Глобэксбанка, в Интернет-банках «Живи-онлайн» и «ГЛОБЭКС онлайн», а новые клиенты могут оставить онлайн-заявку на сайте.

Основные условия по вкладу «Новогодний»:
  • Минимальный первоначальный взнос - 50 тысяч рублей;
  • Срок вклада – 367 дней.
  • Вклад направлен, преимущественно, на накопление средств за определённый срок.
  • Без дополнительных взносов и снятий части средств.
  • Проценты выплачиваются в конце срока размещения и не капитализируется.
  • Автоматическое продление вклада возможно сроком на 367 дней - на условиях вклада «Максимальный доход».

Зимний сезонный вклад «Новогодний» можно оформить.

Источник: Связь-Банк (группа ВЭБ), 03 декабря 2018




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