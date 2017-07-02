Связь-Банк предлагает сезонный вклад «Легкий» под 8,3% годовых



Связь-Банк предлагает клиентам новый сезонный вклад «Легкий», оформляемый в рублях РФ. Вклад можно открыть в период с 30 июня по 31 августа 2017 года.

Название вклада говорит само за себя: клиент, не прилагая никаких усилий, может получать повышенный процент на вложенные средства в размере 8,3% годовых.

Условия по оформлению сезонного вклада:
  • Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей,
  • Срок вложения – один год.
  • Пополнение вклада - не предусмотрено.
  • Частичное востребование вклада - не предусмотрено
  • По окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях одного из самых выгодных вкладов Связь-Банка – «Максимальный доход» в рублях РФ.
  • Начисление процентов - в конце срока размещения вклада.
Более подробную информацию об условиях по вкладу можно получить в офисах Связь-Банка.

Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 30 июня 2017




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