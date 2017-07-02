Связь-Банк предлагает сезонный вклад «Легкий» под 8,3% годовых

Связь-Банк предлагает сезонный вклад «Легкий» под 8,3% годовыхСвязь-Банк вклады условия по вкладам
Связь-Банк предлагает клиентам новый сезонный вклад «Легкий», оформляемый в рублях РФ. Вклад можно открыть в период с 30 июня по 31 августа 2017 года.
Название вклада говорит само за себя: клиент, не прилагая никаких усилий, может получать повышенный процент на вложенные средства в размере 8,3% годовых.
Условия по оформлению сезонного вклада:
- Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей,
- Срок вложения – один год.
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Частичное востребование вклада - не предусмотрено
- По окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях одного из самых выгодных вкладов Связь-Банка – «Максимальный доход» в рублях РФ.
- Начисление процентов - в конце срока размещения вклада.
Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 30 июня 2017
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