Связь-Банк предложил кредит неработающим пенсионерам

Связь-Банк предложил кредит неработающим пенсионерамСвязь-Банк потребительские кредиты процентная ставка условия кредитования
Потребительский кредит Связь-Банка теперь смогут получить и неработающие пенсионеры. Для получения кредита пенсионеру необходимо подтвердить размер пенсии по возрасту или за выслугу лет.
Связь-Банк предлагает следующие условия по новой программе кредитования:
- Валюта кредита – рубли РФ.
- Максимальная сумма кредита - до 3 000 000 рублей.
- Процентная ставка - от 15,9% годовых
- Срок кредита - до 5 лет.
- Обеспечение - без залога и поручителей.
Одна из важных особенностей потребительского кредита для неработающих пенсионеров - это возможность увеличить сумму кредита за счёт привлечения второго заёмщика.
Директор департамента развития розничного бизнеса Наталья Карасева отмечает, что:
«Пенсионеры – самые добросовестные плательщики по всем видам платежей, многие из которых кредитные. Не у каждого из них есть дополнительные источники дохода. Что делать, если предстоят большие траты: ремонт в квартире, лечение или поездка на отдых, а накопленных денег не хватает? Или, к примеру, деньги лежат на депозите и не хочется потерять хорошие проценты. Специально для решения подобных задач нами разработан кредит наличными от Связь-Банка».Предоставляется кредит Связь-Банком как в Москве, так и в отделениях Банка в 54 регионах России. Предварительную заявку на него можно оформить на официальном сайте банка или подать заявку, посетив офис Банка.
Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанк), 20 марта 2018
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