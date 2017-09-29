Связь-Банк продлил сезонный вклад «Лёгкий» со ставкой 8% до конца октября

Связь-Банк продлил сезонный вклад «Лёгкий» со ставкой 8% до конца октябряСвязь-Банк вклады условия по вкладам
Связь-Банк продлил срок сезонного вклада «Легкий» до конца октября в связи с повышенным спросом у клиентов.
Сезонный вклад был запущен 30 июня, и с того момента было открыто более 9,3 тысяч депозитов на сумму 5,6 млрд рублей, что составило 9,6% от всего депозитного портфеля Банка.
До 30 октября можно разместить свои сбережения под повышенный процент 8% годовых в рублях. Ставка остается одним из наиболее интересных предложений на рынке, тем более, ее предлагает банк, принадлежащий государственной корпорации.
Директор по развитию пассивных и комиссионных продуктов Связь-Банка Наталья Евдокимова продление вклада прокомментировала так:
«Мы рассчитываем на сохранение темпов размещения средств во вклад «Легкий» до конца октября и, кроме хорошей процентной ставки, предлагаем клиентам надежность и стабильность. Показательно, что вкладчики тех банков, которые столкнулись с какими-то трудностями, достаточно часто проявляли интерес к вкладу «Легкий». Выбор Связь-Банка вкладчиками и другими клиентами в очередной раз говорит о доверии к Банку, его акционеру и группе ВЭБ в целом».Открыть вклад можно:
- в любом офисе банка,
- самостоятельно через Интернет
- самостоятельно через мобильный банк.
Для самостоятельного оформления вклада достаточно просто зачислить деньги на карту Связь-Банка без комиссии и перевести их на счет вклада «Легкий».
Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 28 сентября 2017
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