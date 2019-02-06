Связь-Банк улучшил условия по потребительским кредитам



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Связь-Банк (группа ВЭБ) улучшил условия по двум программам потребительского кредитования.

Процентная ставка снижена на 0,4% до 11,5% годовых в рублях по программе «Рефинансирование».

Кредит наличными на рефинансирование:

  • Одновременное рефинансирование до 5 кредитов сторонних банков
  • Сумма кредита – до 3 000 000 рублей
  • Срок кредита – от 6 месяцев до 7 лет
  • Процентная ставка – 11.5% годовых*
  • Обеспечение кредита     – Отсутствует
  • Виды кредитов для рефинансирования:

    • Потребительский кредит
    • Автокредит
    • Кредитная карта

  • Комиссия за выдачу кредита – Отсутствует


Срок кредитования по программе «Кредит наличными» увеличился с 5 до 7 лет.

Условия:

  • Сумма кредита до 3 000 000 рублей без залога и поручителей
  • Возможность увеличить сумму кредита за счет привлечения второго заемщика
  • Процентная ставка от 10% годовых
  • Срок кредита: от 6 до 84 месяцев
  • Возможность предоставления справки по форме Банка
  • Вид кредита - Кредит на потребительские нужды и рефинансирование кредитов физических лиц


Максимальная сумма заемных средств по потребительским кредитам составляет 3 млн рублей.



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