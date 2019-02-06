Связь-Банк улучшил условия по потребительским кредитам

Связь-Банк улучшил условия по потребительским кредитамСвязь-Банк кредиты
Связь-Банк (группа ВЭБ) улучшил условия по двум программам потребительского кредитования.
Процентная ставка снижена на 0,4% до 11,5% годовых в рублях по программе «Рефинансирование».
Кредит наличными на рефинансирование:
- Одновременное рефинансирование до 5 кредитов сторонних банков
- Сумма кредита – до 3 000 000 рублей
- Срок кредита – от 6 месяцев до 7 лет
- Процентная ставка – 11.5% годовых*
- Обеспечение кредита – Отсутствует
- Виды кредитов для рефинансирования:
- Потребительский кредит
- Автокредит
- Кредитная карта
- Потребительский кредит
- Комиссия за выдачу кредита – Отсутствует
Срок кредитования по программе «Кредит наличными» увеличился с 5 до 7 лет.
Условия:
- Сумма кредита до 3 000 000 рублей без залога и поручителей
- Возможность увеличить сумму кредита за счет привлечения второго заемщика
- Процентная ставка от 10% годовых
- Срок кредита: от 6 до 84 месяцев
- Возможность предоставления справки по форме Банка
- Вид кредита - Кредит на потребительские нужды и рефинансирование кредитов физических лиц
Максимальная сумма заемных средств по потребительским кредитам составляет 3 млн рублей.
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