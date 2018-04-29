Связь-Банк ввёл к 9 Мая сезонный вклад «Победный» со ставкой 7,25%Связь-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
К 9 Мая 2018 года Связь-Банк ввёл традиционный сезонный вклад «Победный» со ставкой 7,25% годовых в рублях. Период приёма сезонного вклада - с 28 апреля по 31 мая 2018 года.
Директор департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Наталья Карасева прокомментировала запуск вклада так:
«Наше сезонное предложение даёт возможность зафиксировать действительно выгодную ставку клиентам на длительный срок - 1,5 года. При этом минимальная сумма депозита составляет всего 50 тысяч рублей. Воспользоваться такими привлекательными условиями можно с 28 апреля по 31 мая»Условия по вкладу «ПОБЕДНЫЙ»:
- Срок вклада - 547 дней
- Валюта вклада – рубли РФ
- Минимальная сумма вклада - 50 000 рублей
- Величина процентной ставки является фиксированной на весь срок.
- Внесение дополнительных взносов - не предусмотрено.
- Частичное снятие - не предусмотрено.
В 2017 году за 1,5 месяца действия сезонного предложения вкладчики открыли в Банке 7 тысяч депозитов «Победный» на сумму свыше 4 млрд рублей. Ожидается, что в 2018 году объёмы привлечённых средств в сезонные вклады Связь-Банка сохранятся.
Вклад «Победный» можно оформить в отделениях и через Интернет-банк. В конце срока средства автоматически переводятся на вклад «Максимальный доход».
Источник: Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка), 28 апреля 2018
Материалы по теме
- Банковские вклады (депозиты). Оформление. Как избежать ошибок при оформлении вкладов. 9
- Валютные вклады Сбербанка
- Банковские вклады (депозиты). Отдельные моменты управления депозитами (инвестициями) 1
- Банковская карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- О вкладах (депозитах) Промсвязьбанка 2