Связь-Банк ввёл новый сезонный срочный вклад «Весенний» с процентной ставкой до 9,2%Связь-Банк вклады процентная ставка
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) пополнил линейку срочных вкладов новым сезонным вкладом «Весенний» с процентной ставкой до 9,2% годовых в рублях на сумму от 50 000 рублей сроком вложения на 1 год. Предложение оформить вклад «Весенний» действует с 1 марта по 31 мая 2017 года.
При открытии вклада в системе Интернет-банкинга «Мегапэй» ставка будет составлять 9,2%, при открытии вклада в офисах Связь-Банка процентная ставка ниже на 0,2% годовых.
Одним из важных преимуществ нового сезонного вклада является возможность автоматически его продлить, но уже на условиях одного из самых популярных и доходных вкладов Банка «Максимальный доход» и сохранить высокую ставку даже после окончания срока вклада.
В условиях по договору вклада «Весенний» предусмотрено следующее:
- Валюта вклада – рубли.
- Пополнение вклада отсутствует.
- Частичного востребования вклада нет.
- Капитализации нет, так как выплата процентов производится в конце срока размещения денежных средств.
- Для зачисления процентов - при отсутствии у клиента в Банке счета по вкладу «До востребования» или карты одновременно со срочным вкладом открывается вклад «До востребования» или карта.
Дополнительную информацию по новому вкладу можно получить в Контакт-центре Связь- Банка по телефонам: - 8-800-500-00-80 8-495-500-00-80
Источник: Связь-Банк, 28 февраля 2017
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