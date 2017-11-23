Связь-Банк запустил зимний вклад «Легкий» с новыми условиями

Связь-Банк запустил зимний вклад «Легкий» с новыми условиямиСвязь-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) запустил сезонный вклад «Легкий» к зимним праздникам с более выгодными условиями. Период приёма денежных средств во вклад - с 20.11.2017 до 31.12.2017
Вклад «Лёгкий» можно открыть под 7,8% годовых. Остальные условия по вкладу:
- Валюта вклада - рубли РФ.
- Минимальный первоначальный взнос - 50 000 рублей.
- Срок договора - 18 месяцев.
- Пополнение вклада - не предусмотрено.
- Частичное востребование вклада - не предусмотрено.
- Выплата процентов - в конце срока размещения вклада, путём перечисления на счёт «До востребования» или на карточный счёт.
Запуск зимнего вклада прокомментировала Директор по развитию пассивных и комиссионных продуктов Связь-Банка Наталья Евдокимова:
«Мы предложили клиентам новый сезонный вклад в качестве зимнего предложения с прежним названием «Легкий», которое так полюбилось нашим вкладчикам. Мы даем им возможность зафиксировать привлекательную ставку на полтора года, что особенно ценно при сохранении тренда на снижение ставок на рынке».Вклад оформляется как в офисах, так и через Интернет-банк. В конце срока он автоматически пролонгируется во вклад «Максимальный доход» на 1 год с дифференцированной процентной ставкой (от 7,30% до 7,50%).
Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 22 ноября 2017
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