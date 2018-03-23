Связь-Банка продлил приём сезонного вклада «Лёгкий» до конца апреля 2018

Связь-Банка продлил приём сезонного вклада «Лёгкий» до конца апреля 2018Связь-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
Приём сезонного вклада «Лёгкий» Связь-Банка будет продолжен до конца апреля 2018 года. Процентная ставка по вкладу «Лёгкий» 7.50% годовых.
Депозит стал одним из самых популярных в линейке Банка. С момента его запуска было открыто более 6 тысяч вкладов на общую сумму 4,7 млрд рублей.
Напоминаем, что банком установлены следующие условия по вкладу «Легкий»:
- Валюта вклада - рубли РФ
- Минимальный первоначальный взнос по вкладу - 50 тыс. рублей.
- Срок договора 547 дней
- Пополнение вклада - не предусмотрено
- Частичное востребование вклада - не предусмотрено
- Процентная ставка - 7,5% годовых.
- Автопролонгация - на условиях депозита «Максимальный доход».
- Капитализация процентов - не предусмотрена.
- Выплата процентов - в конце срока размещения вклада.
- Зачисление процентов осуществляется - на счёт вклада «До востребования» или на счёт карты.
Долее подробную информацию по вкладу можно узнать через Контакт-центр Банка по телефонам - 8-800-500-00-80 и 8-495-500-00-80.
Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 21.03.2018
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