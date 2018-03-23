Связь-Банка продлил приём сезонного вклада «Лёгкий» до конца апреля 2018



Приём сезонного вклада «Лёгкий» Связь-Банка будет продолжен до конца апреля 2018 года. Процентная ставка по вкладу «Лёгкий» 7.50% годовых.

Депозит стал одним из самых популярных в линейке Банка. С момента его запуска было открыто более 6 тысяч вкладов на общую сумму 4,7 млрд рублей.

Напоминаем, что банком установлены следующие условия по вкладу «Легкий»:
  • Валюта вклада     - рубли РФ
  • Минимальный первоначальный взнос по вкладу - 50 тыс. рублей.
  • Срок договора     547 дней
  • Пополнение вклада - не предусмотрено
  • Частичное востребование вклада - не предусмотрено    
  • Процентная ставка - 7,5% годовых.
  • Автопролонгация - на условиях депозита «Максимальный доход».
  • Капитализация процентов - не предусмотрена.
  • Выплата процентов - в конце срока размещения вклада.
  • Зачисление процентов осуществляется - на счёт вклада «До востребования» или на счёт карты.

Долее подробную информацию по вкладу можно узнать через Контакт-центр Банка по телефонам - 8-800-500-00-80 и 8-495-500-00-80.

Источник: Связь-Банк (группа Внешэкономбанка), 21.03.2018




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