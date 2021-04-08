Теперь в Промтрансбанке платежи по кредитам в сторонние банки БЕЗ КОМИССИИ

Теперь в Промтрансбанке платежи по кредитам в сторонние банки БЕЗ КОМИССИИДенежные переводы и платежи платежи Промтрансбанк
С 7 апреля 2021г. в каждом отделении ПТБ на территории Башкирии стартовала новая акция для клиентов сторонних банков «Погашение кредитов сторонних банков без комиссии».
В срок до 31 мая 2021 года клиенты, осуществляющие переводы без открытия счета в пользу стороннего банка для оплаты ежемесячного платежа по кредитам, могут принять участие в акции и в течение 2 месяцев проводить платежи бесплатно.
Чтобы принять участие в Акции, клиент должен оформить у кредитного специалиста ПТБ заявку на рефинансирование своего кредита в стороннем банке. При соблюдении всех условий, клиент может совершить переводы в пользу стороннего банка в счет оплаты ежемесячного платежа по кредиту дважды.
Программа рефинансирования Банка ПТБ дает вам возможность не только объединить все ваши кредиты в один, уменьшить ежемесячные платежи, но и существенно снизить переплату по кредитам.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
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