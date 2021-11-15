ЦБ зарегистрировал новое НКО - ООО РНКО «ЮСиЭс»Центральный банк РФ
Банк России принял решение о государственной регистрации
ООО РНКО «ЮСиЭс» (г. Москва) и выдаче ему лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций. Лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО РНКО «ЮСиЭс».
УФНС России по г. Москве 12 ноября 2021 года внесена в Единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации небанковской кредитной организации (основной государственный регистрационный номер 1217700542344).
ООО РНКО «ЮСиЭс» учреждено АО «КОКК» — процессинговой компанией, предлагающей продукты и услуги в области безналичных расчетов.
Основным направлением деятельности ООО РНКО «ЮСиЭс» будет являться предоставление услуг торгового и интернет-эквайринга для торгово-сервисных предприятий.
В настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 35 небанковских кредитных организаций, в том числе 24 расчетные.
Информация предоставлена Пресс-службой Банка России.
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