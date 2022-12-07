Успейте снизить ставку по кредиту до Нового года в банке ПТБ

Успейте снизить ставку по кредиту до Нового года в банке ПТБКредит акция Промтрансбанк
В преддверии наступления новогодних праздников Банк ПТБ информирует о возможности снизить процентную ставку по кредитному продукту для физических лиц «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»!
Только до 31 декабря 2022 года Банк ПТБ предлагает всем жителям Республики Башкортостан новый потребительский кредит - «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ», по которому в первые два месяца действует максимально низкая ставка 5,9% годовых. Сумма кредита от 100 тыс. до 3 млн. рублей. Срок – до 5 лет. Возможно частичное и полное досрочное погашение задолженности без штрафных санкций. Также на этих условиях можно рефинансировать свои текущие кредиты в других банках и даже получить дополнительную сумму сверх рефинансируемого долга.
Дополнительная выгода заемщика возможна благодаря специальному предложению при авторизации его кредитной заявки на сайте Банка ПТБ через ГОСУСЛУГИ. В этом случае, во-первых, банк сразу принимает окончательное решение по дистанционной заявке, во-вторых, начиная с третьего месяца, ставка по кредиту уменьшается на 1 процентный пункт.
Одно из самых важных преимуществ для клиентов ПТБ - это отсутствие каких-либо дополнительных расходов по кредиту. Кредит предоставляется без страховок, без комиссий, без требований об оплате дополнительных услуг и сервисов.
Дистанционную заявку на кредит «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» можно оформить по ссылке.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях банка, по телефону +7(347)299-99-99 и в мессенджерах WhatsApp, Telegram +7(967)749-49-49.
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