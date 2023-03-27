В Банке ПТБ специальные кредиты для субъектов МСП

В Банке ПТБ специальные кредиты для субъектов МСПКредит Промтрансбанк Малое и среднее предпринимательство (МСП)
Банк ПТБ, являясь региональной кредитной организацией с базовой банковской лицензией, осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан на специальных условиях.
Во-первых, предприниматели и предприятия малого бизнеса могут воспользоваться кредитными программами, разработанными специалистами ПТБ. Минимальная сумма кредита составляет 400 тыс. рублей. Процентная ставка плавающая и зависит от ключевой ставки Банка России, то есть с изменением ключевой ставки автоматически меняется ставка и в кредитном договоре. Кредитные продукты разнообразные: без обеспечения, с поручительством и/или с залогом. При этом бизнес не несет расходы, связанные с оценкой предмета залога, личным страхованием, страхованием имущества.
Во-вторых, для субъектов МСП доступна программа льготного кредитования бизнеса с субсидированием процентной ставки государством. Минимальная сумма кредита 500 тыс. рублей. Ценовые параметры кредитной сделки регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1764. Процентная ставка фиксированная и составляет 10,25% или 11% годовых в зависимости от цели кредитования.
В любом случае кредитные денежные средства бизнес может потратить на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, а также для рефинансирования уже имеющихся кредитов в любых банках.
Заявки на кредит для бизнеса принимаются во всех отделениях ПТБ. Решение принимается, как правило, за 2-3 рабочих дня. Консультации по телефону +7(347)299-99-99 и в мессенджерах WhatsApp, Телеграм +7(967)749-49-49.
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