В Банке ПТБ вы можете сами определить дату погашения кредита

В Банке ПТБ вы можете сами определить дату погашения кредитаКредит Промтрансбанк
В Банке ПТБ у заемщиков есть очень выгодная опция - возможность самостоятельно выбрать дату внесения платежей по потребительским кредитам, не привязываясь к моменту выдачи кредита.
Для многих клиентов она предоставляет возможность оптимально планировать личный бюджет и управлять им. Для заёмщиков со стабильными, но относительно небольшими доходами актуальна выплата по кредиту сразу после получения зарплаты, поскольку в противном случае денег для внесения очередного платежа к назначенному сроку может не хватить.
Выбор удобной даты платежа по кредиту производится в ходе оформления кредитного договора. В дополнение к кредитному договору составляется график внесения платежей, и соответствующая дата указывается в данном документе.
Банк ПТБ также регулярно напоминает о дате очередного платежа через СМС-сообщения, рассылая их обычно за пять дней до даты планового погашения.
Более подробную информацию узнавайте в отделениях Банка или по телефону 8 (347) 2- 999-999. А также вы можете заказать звонок или заполнить заявку онлайн или написать WhatsApp, Viber, Telegram 8-967-749-49-49.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Мы рады видеть вас в наших отделениях.
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