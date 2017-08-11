В Банке ЗЕНИТ специальные условия автокредитования на приобретение новых автомобилей

В Банке ЗЕНИТ специальные условия автокредитования на приобретение новых автомобилейБанк Зенит автокредиты акция условия кредитования
Банк ЗЕНИТ предложил специальные условия по программе автокредитования на приобретение новых автомобилей. Процентные ставки теперь устанавливаются независимо от срока кредита и наличия подтверждения дохода но зависят от размера первоначального взноса.
Так, банк устанавливает следующие процентные ставки:
- 14,9% годовых, если заёмщики оплачивают минимум 15% от стоимости нового автомобиля за счёт собственных средств.
- 15,9% - если заёмщик не имеет собственных средств на первоначальный взнос.
Условия акции по программе автокредитования следующие:
- специальное предложение распространяются на новые легковые автотранспортные средства (отечественного и иностранного производства).
- Срок кредита – от 1 года до 7 лет.
- Обеспечение - приобретаемое транспортное средство.
Страхование КАСКО оформляется по желанию заемщика, однако в случае отказа от страховки ставка увеличится на 1,5 процентных пункта.
Также Банк продлил срок действия акции на приобретение в кредит автомобилей с пробегом возрастом не старше 15 лет.
Акция действует во всех регионах присутствия Банка ЗЕНИТ. Срок её проведения - до 01.08.2018 года.
Подробнее с условиями акций можно ознакомиться на сайте Банка.
Источник: Банк ЗЕНИТ, 10.08.2017
Материалы по теме
- Авто-кредит в Промсвязьбанке 1
- Кредит на автомобиль - подержанный автомобиль с пробегом или новый можно купить в кредит 5
- Омскпромстройбанк предлагает купить автомобиль в кредит
- Автокредит Сбербанка России физическим лицам - условия, проценты 251
- Банки России в рейтинге мировых финансовых брендов (ТОП 500 и ТОП 100) 2
- Кредит на покупку автомобиля. Кредиты в автосалонах. Автокредит с КАСКО 3
- Кредиты Сбербанка России - кредитование физических лиц на 2017 год 352
- Автокредитование в Москве. Программы автокредитов Банка Москвы. 4
- Автокредит с государственной поддержкой: 2017 год, условия льготного автокредитования, банки, виды автомобилей 2
- Правильно ли отказали в автокредите пенсионеру на основе внутреннего регламента Сбербанка РФ?