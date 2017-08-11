В Банке ЗЕНИТ специальные условия автокредитования на приобретение новых автомобилей



Банк ЗЕНИТ предложил специальные условия по программе автокредитования на приобретение новых автомобилей. Процентные ставки теперь устанавливаются независимо от срока кредита и наличия подтверждения дохода но зависят от размера первоначального взноса.
Так, банк устанавливает следующие процентные ставки:
  • 14,9% годовых, если заёмщики оплачивают минимум 15% от стоимости нового автомобиля за счёт собственных средств.
  • 15,9% - если заёмщик не имеет собственных средств на первоначальный взнос.

Условия акции по программе автокредитования следующие:
  • специальное предложение распространяются на новые легковые автотранспортные средства (отечественного и иностранного производства).
  • Срок кредита – от 1 года до 7 лет.
  • Обеспечение - приобретаемое транспортное средство.

Страхование КАСКО оформляется по желанию заемщика, однако в случае отказа от страховки ставка увеличится на 1,5 процентных пункта.

Также Банк продлил срок действия акции на приобретение в кредит автомобилей с пробегом возрастом не старше 15 лет.

Акция действует во всех регионах присутствия Банка ЗЕНИТ. Срок её проведения - до 01.08.2018 года.
Подробнее с условиями акций можно ознакомиться на сайте Банка.

Источник: Банк ЗЕНИТ, 10.08.2017



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