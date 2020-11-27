В офисах ЮНИСТРИМ и "Фора-Банк" доступны к выдаче переводы, отправленные по сервису XOOM компании PayPal

В офисах ЮНИСТРИМ и "Фора-Банк" доступны к выдаче переводы, отправленные по сервису XOOM компании PayPalДенежные переводы и платежи UNIStream (Юнистрим) PayPal Фора-Банк Xoom
В офисах банка ЮНИСТРИМ и "Фора-Банк" вы можете получать переводы, отправленные по сервису XOOM компании PayPal.
Для выплаты перевода необходимо предъявить паспорт, сообщить операционисту 10-значный номер перевода (буква и 9 цифр), сумму и валюту перевода.
Приглашаем вас получать переводы по сервису XOOM компании PayPal!
Сервис поддерживает возможность отправки и получения денег в более чем 70 странах мира. В зависимости от страны получения, перевод может быть выплачен наличными в одном из партнерских пунктов, зачислены на ваш банковский счет или банковскую карту или доставлены непосредственно курьером по домашнему адрес получателя.
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