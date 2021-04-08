Валютный контроль теперь в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн

Валютный контроль теперь в мобильном приложении Райффайзен Бизнес ОнлайнДенежные переводы и платежи Райффайзенбанк валютный контроль
Райффайзенбанк запустил функции валютного контроля для малого и микро бизнеса в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн. Сервис доступен на устройствах, работающих на базе операционной системы Android.
Теперь предприниматель может быстро создать и отправить распоряжение о зачислении средств с транзитного счета, а также отслеживать его статус и видеть реквизиты по всем своим распоряжениям в мобильном приложении. Ранее эти функции были доступны только в интернет-банке Райффайзен Бизнес Онлайн.
Клиенту достаточно заполнить только необходимую информацию. Остальные поля появляются автоматически на основе данных о компании, поступлениях на счет и уже введенных пользователем в форму создания распоряжения.
«Функции валютного контроля в мобильном приложении благодаря встроенным справочникам помогают предпринимателям экономить время и избегать ошибок при заполнении. Это позволит легко выполнять все требования валютного законодательства при ведении бизнеса. Весь процесс занимает несколько минут, необходимые документы можно прикрепить также в приложении. Райффайзен Бизнес Онлайн дает доступ к современным финансовым сервисам, которые легко решают задачи бизнеса», — отметил Вячеслав Манасян, руководитель направления «Валютный контроль для малого и микро бизнеса» Райффайзенбанка.
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