Весенний кредит от Примсоцбанка под 13,9%Примсоцбанк кредиты потребительские кредиты процентная ставка условия кредитования
С 01 марта в ПримСоцБанке стартует специальное весеннее предложение по потребительскому кредитованию, согласно которого оформить потребительский кредит можно будет по ставке от 13,9% годовых. Акция кредитования в весенние месяцы продлится до 31.04.2017 года.
Основные условия по потребительскому кредитованию:
- Размер кредита - от 150 тысяч до 1,5 млн. рублей.
- Срок кредита - от 3 до 60 месяцев.
- Есть возможность оформления кредита без поручителя.
- Кредит можно оформить в любом подразделении банка.
Более подробную информацию по условиям специального предложения можно узнать в офисах ПримСоцБанка или по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.
Источник: ПримСоцБанк, 01.03.2017г.
Справочная информация:
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — это крупный региональный банк банковской сферы Дальнего Востока. Лицензия № 2733 Банка России выдана 4 марта 1994 г. Основными акционерами банка являются Дмитрий Яровой (54,86%), Александр Яровой (32,49%) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (12,5%). Банк занимает 104 место по активам среди банков России.
Услугами банка пользуются клиенты в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Корреспондентские отношения установлены с крупнейшими банками мира в США, Германии, Австрии, Японии, Корее, Китае, Вьетнаме.
Адрес головного офиса банка - Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
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