Вклад «Летний» от СДМ-Банка



СДМ-Банк предлагает в период с 1 июня по 31 июля 2017 года открыть новый вклад «Летний» на специальных выгодных условиях.

Вклад «Летний» может быть открыт в рублях РФ, процентные ставки по вкладу зависят от суммы взноса:
  • от 10 000 рублей – 7,65% годовых,
  • от 700 001 рубля – 8,15% годовых,
  • свыше 1 400 001 рубля - 8,4% годовых.

Клиентам, открывшим вклад «Летний» на сумму более 700 000 рублей, СДМ-Банк дарит сертификат на годовую подписку в библиотеку электронных книг MyBook. MyBook – это самая современная онлайн библиотека, которая открывает доступ к 100 тыс. книг более 20 жанров: бестселлеры, классическая, художественная, деловая и научно-популярная литература.
Условия по привлечению вклада:
  • Срок вклада - 181 день.
  • Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей.
  • Периодичность выплаты процентов - в конце срока, путём присоединения к основной сумме вклада.
  • Возможность дополнительных вложений - не допускается.
  • Автопролонгация – отсутствует.
  • Досрочное расторжение вклада - по ставке вклада «До востребования».
  • Частичное снятие - не допускается.

Подписка позволяет читать книги без ограничений на разных мобильных устройствах в любое время и в любом месте, воспользовавшись приложениями для iPhone, iPad или Android.

Источник: СДМ-Банк, 02.06.2017



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