Вклад «Летний» от СДМ-Банка

Вклад «Летний» от СДМ-БанкаСДМ-Банк вклады процентная ставка условия по вкладам
СДМ-Банк предлагает в период с 1 июня по 31 июля 2017 года открыть новый вклад «Летний» на специальных выгодных условиях.
Вклад «Летний» может быть открыт в рублях РФ, процентные ставки по вкладу зависят от суммы взноса:
- от 10 000 рублей – 7,65% годовых,
- от 700 001 рубля – 8,15% годовых,
- свыше 1 400 001 рубля - 8,4% годовых.
Клиентам, открывшим вклад «Летний» на сумму более 700 000 рублей, СДМ-Банк дарит сертификат на годовую подписку в библиотеку электронных книг MyBook. MyBook – это самая современная онлайн библиотека, которая открывает доступ к 100 тыс. книг более 20 жанров: бестселлеры, классическая, художественная, деловая и научно-популярная литература.
Условия по привлечению вклада:
- Срок вклада - 181 день.
- Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей.
- Периодичность выплаты процентов - в конце срока, путём присоединения к основной сумме вклада.
- Возможность дополнительных вложений - не допускается.
- Автопролонгация – отсутствует.
- Досрочное расторжение вклада - по ставке вклада «До востребования».
- Частичное снятие - не допускается.
Подписка позволяет читать книги без ограничений на разных мобильных устройствах в любое время и в любом месте, воспользовавшись приложениями для iPhone, iPad или Android.
Источник: СДМ-Банк, 02.06.2017
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