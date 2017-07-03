ВТБ переходит социальную карту москвича на платёжную систему «Мир»



C 1 июля 2017 года ВТБ переходит на бесконтактное расчётное приложение платёжной системы «Мир» по всем вновь выпускаемым банком картах проекта «Социальная карта москвича». Бесконтактное расчётное приложение по проекту реализовано банком совместно с ГУП «Московский социальный регистр» и НСПК (оператор национальной платежной системы «Мир»). До конца этого года обновлённую социальную карту получат более 600 тысяч москвичей. К 1 июля 2020 года, в соответствии с федеральным законом, такая социальная карта появится у всех московских льготников.

Сегодня расчётное приложение «Мир», реализованное розничным бизнесом банка ВТБ — это полноценное банковское приложение, позволяющее оплачивать товары и услуги, снимать наличные в сети банкоматов. На обновлённой социальной карте сохранены привычные платёжные сервисы и условия по ним:
  • оплата единого платёжного документа без комиссии,
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах Группы ВТБ.
А клиентам пенсионного возраста дополнительно доступны:
  • бесплатное СМС-информирование,
  • ежеквартальное начисление дополнительного дохода в сумме 4% годовых на остаток средств.

Иван Пятков, вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ, отметил:
«Совместная команда банка ВТБ, НСПК и ДИТ Москвы провела большую работу, чтобы в короткие сроки обеспечить перевод выпуска социальных карт на платёжную систему „Мир“. Мы двигаемся чётко в рамках требований и сроков, установленных законодательством. Теперь для большого количества москвичей, получающих денежные средства из бюджета, будет доступен национальный платёжный инструмент для зачисления бюджетных выплат и использования их».
Сергей Радченков, коммерческий директор АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир», подчеркнул:
«Работа над проектом „Социальной карты москвича“ и развитие банковских сервисов для их держателей — одно из важных направлений в рамках нашего стратегического партнерства с банком ВТБ. Развивая наше сотрудничество с ВТБ и объединяя экспертизу в платежной отрасли с опытом наших коллег в области реализации социальных проектов, мы продолжим развивать функционал социальной карты, чтобы сделать ее использование еще более удобным и выгодным».
А Кирилл Кузнецов, генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр», сказал:
«Переход социальной карты в Москве на платежную систему „Мир“, фактически, означает, что все новые, а также перевыпускаемые в столице соцкарты, будут выходить на платёжной системе „Мир“. При этом действующие социальные карты, на которые сейчас зачисляются социальные выплаты, будут действовать до 1 июля 2020 года, если срок их действия не заканчивается раньше. До этого момента на них продолжат зачисляться социальные выплаты. После 1 июля 2020 года для зачисления социальных выплат на соцкарты они должны быть заменены на социальные карты с расчётным приложением Мир».
В настоящий момент держателями социальной карты являются 4,5 млн человек. Это граждане, состоящие на учёте в органах социальной защиты населения Москвы, студенты ВУЗов и техникумов, учащиеся других образовательных учреждений, жители столицы, получающие жилищные субсидии или пособия по беременности и рождению ребёнка. За время реализации проекта в обращение выпущено более 17 млн карт.

Справка: Переход на использование нового приложения «Мир» реализуется для соответствия социальной карты требованиям изменений и дополнений к Федеральному закону от 27 ноября 2011 года № 161-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О национальной платежной системе», которые вступили в силу 5 мая 2017 года. Согласно обновленной редакции 161-ФЗ выпуск новых карт, предусматривающих зачисление на них денежных выплат из бюджетных средств, должен осуществляться только с использованием карточных продуктов национальной системы платежных карт (ПС «Мир»).


Источник: Группа ВТБ, 30.06.2017




Материалы по теме