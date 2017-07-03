ВТБ переходит социальную карту москвича на платёжную систему «Мир»ВТБ карта "МИР" платёжная система "Мир" социальная карта
C 1 июля 2017 года ВТБ переходит на бесконтактное расчётное приложение платёжной системы «Мир» по всем вновь выпускаемым банком картах проекта «Социальная карта москвича». Бесконтактное расчётное приложение по проекту реализовано банком совместно с ГУП «Московский социальный регистр» и НСПК (оператор национальной платежной системы «Мир»). До конца этого года обновлённую социальную карту получат более 600 тысяч москвичей. К 1 июля 2020 года, в соответствии с федеральным законом, такая социальная карта появится у всех московских льготников.
Сегодня расчётное приложение «Мир», реализованное розничным бизнесом банка ВТБ — это полноценное банковское приложение, позволяющее оплачивать товары и услуги, снимать наличные в сети банкоматов. На обновлённой социальной карте сохранены привычные платёжные сервисы и условия по ним:
- оплата единого платёжного документа без комиссии,
- бесплатное снятие наличных в банкоматах Группы ВТБ.
- бесплатное СМС-информирование,
- ежеквартальное начисление дополнительного дохода в сумме 4% годовых на остаток средств.
Иван Пятков, вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов, электронного бизнеса и CRM банка ВТБ, отметил:
«Совместная команда банка ВТБ, НСПК и ДИТ Москвы провела большую работу, чтобы в короткие сроки обеспечить перевод выпуска социальных карт на платёжную систему „Мир“. Мы двигаемся чётко в рамках требований и сроков, установленных законодательством. Теперь для большого количества москвичей, получающих денежные средства из бюджета, будет доступен национальный платёжный инструмент для зачисления бюджетных выплат и использования их».Сергей Радченков, коммерческий директор АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир», подчеркнул:
«Работа над проектом „Социальной карты москвича“ и развитие банковских сервисов для их держателей — одно из важных направлений в рамках нашего стратегического партнерства с банком ВТБ. Развивая наше сотрудничество с ВТБ и объединяя экспертизу в платежной отрасли с опытом наших коллег в области реализации социальных проектов, мы продолжим развивать функционал социальной карты, чтобы сделать ее использование еще более удобным и выгодным».А Кирилл Кузнецов, генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр», сказал:
«Переход социальной карты в Москве на платежную систему „Мир“, фактически, означает, что все новые, а также перевыпускаемые в столице соцкарты, будут выходить на платёжной системе „Мир“. При этом действующие социальные карты, на которые сейчас зачисляются социальные выплаты, будут действовать до 1 июля 2020 года, если срок их действия не заканчивается раньше. До этого момента на них продолжат зачисляться социальные выплаты. После 1 июля 2020 года для зачисления социальных выплат на соцкарты они должны быть заменены на социальные карты с расчётным приложением Мир».В настоящий момент держателями социальной карты являются 4,5 млн человек. Это граждане, состоящие на учёте в органах социальной защиты населения Москвы, студенты ВУЗов и техникумов, учащиеся других образовательных учреждений, жители столицы, получающие жилищные субсидии или пособия по беременности и рождению ребёнка. За время реализации проекта в обращение выпущено более 17 млн карт.
Справка: Переход на использование нового приложения «Мир» реализуется для соответствия социальной карты требованиям изменений и дополнений к Федеральному закону от 27 ноября 2011 года № 161-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О национальной платежной системе», которые вступили в силу 5 мая 2017 года. Согласно обновленной редакции 161-ФЗ выпуск новых карт, предусматривающих зачисление на них денежных выплат из бюджетных средств, должен осуществляться только с использованием карточных продуктов национальной системы платежных карт (ПС «Мир»).
Источник: Группа ВТБ, 30.06.2017
Материалы по теме
- Платёжная карта «Мир» - о развитии инфраструктуры для их обслуживания
- Имеет ли клиент право на открытие счёта в банке по своему усмотрению, или есть какие-то ограничения?
- Можно ли перевести карточный счёт из одного отделения Сбербанка в другое? 1
- Дебетовая карта платёжной системы «Мир» Россельхозбанка - «Россельхозбанк-Роснефть»
- Пенсионные карты Сбербанка России